Укр

Vodafone выдвинули необычную претензию. Из-за него людям на головы капает вода

Автор
Елена Руденко
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Автор
Сотрудник устроил жителям неприятности
Сотрудник устроил жителям неприятности. Фото Коллаж "Телеграф"

Оператор ответил

Мобильный оператор Vodafone часто становится объектом критики — люди выдвигают претензии из-за высоких тарифов или проблем со связью. Однако в этот раз украинец пожаловался на нестандартную ситуацию — из-за работника Vodafone в подъезде протекает крыша.

Об этом мужчина рассказал под одним из сообщений на Facebook-странице Vodafone. По его словам, сотрудник компании додумался просверлить в потолке подъезда отверстие для проводов.

"Ваш дебил работник просверлил в потолке в подъезде отверстие для проводов и теперь во время дождя капает вода. Надо убрать дыру", — написал украинец.

Что ответили в Vodafone

Представитель Vodafone Ukraine ответил. Там ситуацию назвали "сложностью" и предложили обратиться в личные сообщения.

"Пожалуйста, обратитесь в личные сообщения нашей страницы, передадим запрос специалистам для решения сложности. Простите за трудности", — говорится в ответе оператора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из клиентов Vodafone пожаловался, что с его счета два раза в три месяца списали деньги "непонятно за что". Он 16 лет был с этим оператором, но задумался о переходе к другому. В компании ответили.

Теги:
#Мобильная связь #Vodafone #Водафон #Мобільний оператор