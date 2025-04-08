Россияне сменили тактику на фронте: в чем опасность
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Россияне теперь не идут в лоб на населенные пункты
Тактика русских захватчиков на фронте претерпела существенные изменения. Они отказываются от прямых штурмов населенных пунктов, но пытаются их охватывать и обходить.
Об этом рассказал 31-летний Герой Украины, майор Виталий Литвин в интервью "Украинской правде". По словам военного, изменение подхода произошло после боев за Авдеевку, где россияне понесли значительные потери. "Они даже Авдеевку штурмовали в лоб, а после Авдеевки они прямо в этом утвердились", – отметил Литвин.
Майор подчеркнул, что во время боев в городах захватчики поняли высокую ресурсозатратность таких операций. "Для взятия Мариуполя, Рубежного, Северодонецка, Бахмута они возложили очень большие ресурсы", – подчеркнул военный.
В настоящее время российские войска продолжают давить на отдельных направлениях, в том числе в районе Временного Яра. "Они будут пытаться его охватывать, обходить", – объяснил Литвин.
Масштаб потерь врага во время предыдущей тактики поражает. По свидетельствам пленных российских офицеров, которые приводит Виталий Литвин, всего за две недели боев в Рубежном оккупанты потеряли около тысячи солдат. "У нас потерь за две недели около двух батальонов. А это тысяча захватчиков", — сказал Литвин.
Несмотря на смену тактики, планы россиян по захвату всей Донбасса Литвин называет "очень амбициозными", хотя и признает, что враг и дальше будет пытаться захватывать отдельные населенные пункты и усиливать давление на украинские позиции.
Согласно данным Deepstate, россияне продолжают давить западнее Временного Яра. Штурмы здесь не прекращаются каждый день, что еще раз подтверждает слова майора о планах РФ захватить всю Донбасс.
Также напряженная ситуация возле Торецка. РФ пытается создать выступление и атакует севернее города, вероятно, с целью захватить населенные пункты в Клещиевку или Временный Яр.
Аналогичная ситуация – у н.п. Тарасовка и Пантелеймоновка.
Ранее "Телеграф" писал, что россиянам в Запорожье осталось менее 40 км. Взрывы в городе раздаются почти каждый день.