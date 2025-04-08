Живые цветы и не только: как оригинально украсить паску, три необычных способа (фото)

Такими пасками вы точно сможете удивить своих гостей

Паска является главным элементом праздничного стола на светлый праздник Пасхи. Раньше ее в основном украшали белой глазурью и цветной посыпкой. Однако уже на протяжении многих лет хозяйки экспериментируют с дизайном этого блюда и добавляют интересные элементы.

"Телеграф" рассказывает, как оригинально украсить паску, чтобы она выглядела необычно и красиво. Такие дизайны легко повторить и обойдутся они не слишком дорого.

Сухофрукты и орехи

Одним из способов сделать вашу паску обычной с виду и очень приятной по запаху — украсить ее сухофруктами, орехами, бадьяном (звездочки аниса) и в дополнение добавить палочку корицы.

Как украсить паску. Фото: editorsandbeauty

Зефир

Довольно популярным в последние годы стал дизайн паски с добавлением зефира или маршмеллоу. Его можно расположить сбоку и сделать легким элементом декора или же украсить им все изделие. В обоих случаях паска с зефиром будет выглядеть необычно и аппетитно.

Как украсить паску. Фото: simya.com

Цветы

Одним из самых креативных способов украсить паску являются живые цветы или сухоцветы. Таким дизайном главного пасхального блюда точно можно удивить гостей или сделать красивое фото для соцсетей.

Как украсить паску. Фото: simya.com

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сделать "космические" яйца на Пасху с помощью того, что точно есть на вашей кухне.