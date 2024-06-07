Место для правительственной элиты: как выглядел культовый киевский ресторан "Млын" (фото)

В заведении было несколько залов и настоящий камин

Киевский ресторан "Млын", который изначально был любимым местом столичных чиновников, мог похвастаться интересным интерьером и разнообразным меню с авторскими позициями. Также в заведении была шикарная просторная терраса с видом на Днепр.

Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям историю этого культового места, которое могло дать фору любому загородному ресторану и в любое время года привлекало десятки посетителей.

Ресторан "Млын" был построен в 1967 году и располагался на берегу Днепра в Гидропарке. Изначально заведение ориентировалось исключительно на правительственную элиту и было открыто специально для обслуживания аппарата ЦК Компартии Украины. Попасть сюда могли лишь люди с большими связями и деньгами.

"Млын" в 1969 году

Ресторан находился на берегу Днепра

В конце 80-х – начале 90-х годов ресторан "переформатировался" и начал работал в формате общепита. Именно в это время заведение и открыло свои двери дл рядовых граждан — жителей и гостей столицы.

Внутри ресторана был интересный интерьер

Ресторан "Млын" мог похвастаться необычным интерьером в украинском стиле с использованием изделий ручной работы: скатертей, рушников и глиняной посуды. Основной материал в оформлении – дерево. В нескольких залах могло разместиться около 400 гостей.

Также архитекторы проявили незаурядную фантазию и во внешнем оформлении заведения использовав мотив настоящей водяной мельницы. Интересно, что диаметр водяного колеса составлял шесть метров. Кроме этого "Млын" привлекал внимание благодаря большой, массивной крыше, сваям и различному деревянному и керамическому декору.

Главный фасад ресторана во всей красе раскрывался со стороны Венецианского пролива, а с просторной террасы открывался шикарный вид на Днепр.

Шикарный вид на Днепр

В ресторане могло разместиться около 400 гостей

Ресторан был очень популярен среди посетителей

В заведении было три тематических зала: "Каминный зал" с настоящим камином, "Охотничий зал" и "Зимний сад".

На кухне ресторана работали лучшие повара, которые готовили блюда по украинским и европейским рецептам, внося свои авторские коррективы.

Меню заведения могло похвастаться большим количеством интересных позиций и разнообразием блюд из мяса, рыбы и субпродуктов.

"Млын" зимой

Ресторан был очень популярным местом среди киевлян

К сожалению, ресторан был полностью разрушен масштабным пожаром, который произошел 11 декабря 2015 года. На данный момент заведение осталось лишь на фотографиях и в памяти его постоянных посетителей.

"Млын" в 2013 году

"Млын" в 2013 году

Ресторан полностью сгорел в 2015 году

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