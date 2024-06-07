Место для правительственной элиты: как выглядел культовый киевский ресторан "Млын" (фото)
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В заведении было несколько залов и настоящий камин
Киевский ресторан "Млын", который изначально был любимым местом столичных чиновников, мог похвастаться интересным интерьером и разнообразным меню с авторскими позициями. Также в заведении была шикарная просторная терраса с видом на Днепр.
Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям историю этого культового места, которое могло дать фору любому загородному ресторану и в любое время года привлекало десятки посетителей.
Ресторан "Млын" был построен в 1967 году и располагался на берегу Днепра в Гидропарке. Изначально заведение ориентировалось исключительно на правительственную элиту и было открыто специально для обслуживания аппарата ЦК Компартии Украины. Попасть сюда могли лишь люди с большими связями и деньгами.
В конце 80-х – начале 90-х годов ресторан "переформатировался" и начал работал в формате общепита. Именно в это время заведение и открыло свои двери дл рядовых граждан — жителей и гостей столицы.
Ресторан "Млын" мог похвастаться необычным интерьером в украинском стиле с использованием изделий ручной работы: скатертей, рушников и глиняной посуды. Основной материал в оформлении – дерево. В нескольких залах могло разместиться около 400 гостей.
Также архитекторы проявили незаурядную фантазию и во внешнем оформлении заведения использовав мотив настоящей водяной мельницы. Интересно, что диаметр водяного колеса составлял шесть метров. Кроме этого "Млын" привлекал внимание благодаря большой, массивной крыше, сваям и различному деревянному и керамическому декору.
Главный фасад ресторана во всей красе раскрывался со стороны Венецианского пролива, а с просторной террасы открывался шикарный вид на Днепр.
В заведении было три тематических зала: "Каминный зал" с настоящим камином, "Охотничий зал" и "Зимний сад".
На кухне ресторана работали лучшие повара, которые готовили блюда по украинским и европейским рецептам, внося свои авторские коррективы.
Меню заведения могло похвастаться большим количеством интересных позиций и разнообразием блюд из мяса, рыбы и субпродуктов.
К сожалению, ресторан был полностью разрушен масштабным пожаром, который произошел 11 декабря 2015 года. На данный момент заведение осталось лишь на фотографиях и в памяти его постоянных посетителей.
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