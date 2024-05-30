Инстаграмные локации и шикарные виды: 9 лучших бассейнов в Киеве

Вас ждет не только отдых у воды, но и прекрасные пейзажи

С наступлением тепла киевляне и гости столицы начинают подыскивать интересные места для отдыха. В условиях "каменных джунглей" бассейны становятся подлинным спасением, предоставляя возможность наслаждаться водными процедурами в комфортных условиях.

В столице есть комплексы, предоставляющие посетителям возможность не только поплавать и расслабиться, но и заняться активными видами спорта, вкусно поесть и послушать музыку.

Редакция "Телеграфа" подготовила для своих читателей подборку мест с бассейнами в Киеве, которые работают этим летом не смотря на военное положение.

Адрес: ул. Олимпия Галика, 13-б

Время работы: с 11:00 до 22:00 ежедневно

Стоимость: вход бесплатный, но для плавания в бассейне нужно арендовать шезлонг. Его стоимость в будни – 600 грн, в выходные – 800 грн. Вход для детей до 8 лет – бесплатный

Slavutych Beach Club Киев

В комплексе есть взрослый и детский бассейны, шезлонги с зонтиками и бунгало. Разрешен вход с животными весом до 4 килограмм.

На территории работает бар и кафе. Есть кальянная карта. Для малышей предусмотрено отдельное детское меню. Вход со своими продуктами запрещен.

Адрес: Киев, Парк "‎Муромец"

Время работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно

Стоимость: вход на территорию с бассейном по будням 250 гривен, в выходные — 350 гривен. Шезлонг 250 гривен, кровать двойная 500 гривен

SHAKA бар

На территории Shaka bar есть 2 площадки. Первая — с бассейном, шезлонгами и баром. Она рассчитана максимально до 200 человек.

Вторая отдельно стоящая, большая двухуровневая летняя терраса с территорией вокруг, устланной газоном, где можно проводить различные активности. Рассчитана она до 150 человек.

На любую из площадок вы можете зайти со своим кейтерингом, сняв в аренду полностью эту площадку.

Здесь вас также ждет отличный выбор мангал-меню и вкусные напитки (как алкогольные, так и безалкогольные).

Адрес: ВДНГ, проспект Глушкова, 1

Время работы: в будние дни с 8.00 до 19.00, в выходные/праздничные дни с 9.00 до 19.00

Стоимость: в будние — для детей 75 грн/час, для взрослых 150 грн/час, выходные — для детей 100 грн/час, для взрослых 200 грн/час

Пирс 39

Пирс 39 — это зона отдыха в формате "городской пляж" с бассейнами под открытым небом. Вас ждет 25-метровый основной бассейн и 13-метровый детский бассейн с аквагоркой, бар, волейбольная площадка, уютные шезлонги и зонтики.

Интересно, что по будням, с 8.00 до 11.00 основной бассейн работает в спортивном режиме.

Адрес: проспект Романа Шухевича, 2

Время работы: с 10.00 до 20.00 ежедневно

Стоимость: Зона бассейна в будние дни — 400 грн, в выходные — 500 грн. Зона фуд корта — 100 грн. Вход для детей до 10 лет — бесплатно

Sky Family Park

Вас ждет большой открытый бассейн, который делится на 2 части: минимальная глубина – 40 см, а максимальная – 200 см.

На территории Sky Family Park также есть пляжная зона отдыха на берегу Днепра, лаунж-кальянная зона, бар, стрит-фуд корты. Здесь можно заняться вейк- и сапбордингом, поплавать или просто отдохнуть на уютном шезлонге.

Адрес: Броварской проспект, 5-м

Время работы: с 10:00 до 22:00 ежедневно

Стоимость: в будние дни шезлонг 350 грн/день, бунгало 1500 грн/день; в выходные дни шезлонг 600 грн/день, бунгало 2500 грн/день

FIFTY Beach Club

Эта локация считается одной из самых инстаграмных зон отдыха в Киеве. Здесь есть большой бассейн под открытым небом, шезлонги, лежаки, бунгало, а также выход к речке и песчаный пляж. Вся локация выдержана в розово-белых цветах и вдохновляет на яркие фотосессии.

Этот клубный комплекс является идеальным местом для того, чтобы загорать и купаться в открытом бассейне, а также поесть и выпить чего-нибудь вкусного. Гостям готовы здесь предложить широкую барную карту и разнообразное меню, которое включает в себя пасту, салаты, супы, десерты и многое другое.

Адрес: ул. Старонаводницкая, 13-б

Время работы: с 7:00 до 22:00 каждый день

Стоимость: 1500 грн в день, но цены могут меняться – лучше уточнить прайс

Tsarsky City Resort

Комплекс порадует 20-метровым джакузи и 25-метровым крытым бассейном. На улице есть летняя терраса с небольшим бассейном, шезлонгами, столами, зонтами и удобными креслами. Вода очищается с помощью современных озоновых фильтров. Средняя температура – 28–30°C.

Кроме отдыха в бассейне, клуб Tsarsky предлагает следующие услуги: фитнес-центр, кислородную комнату, различные виды бань и саун, соляные комнаты, душ впечатлений, SPA-процедуры, детскую комнату развлечений, ресторан.

Адрес: Жуков остров, ул. Февральская, 58-а

Время работы: с 10:00 до 21:00 каждый день

Стоимость: будние дни – 800 грн, выходные – 800 грн. Пуфы на газоне с правом пользования бассейном — 500 грн

Mayachok beach club

Уютная зона отдыха на Днепре с бассейном, рестораном и баром. Вас ждет стильный черный бассейн 20 на 10 м с подогревом воды, 5 беседок на 8 гостей и большая беседка на 40 гостей.

На территории есть зеленая лужайка с пуфами, переодевалки, летний душ, детская зона с батутами и зона для занятий пляжным волейболом.

Также здесь можно посетить ресторан с обширным меню и попробовать вкусные коктейли в баре.

Адрес: ул. Богатырская, 26-а

Время работы: бассейн – с 08:00 до 20:00 (пн-вс), ресторан – с 11:00 до 23:00

Стоимость: шезлонг "Динопарк" – 150 грн; шезлонг Premium – 400 грн; кровать-овал – 600 грн; кровать (2 человека) – 1000 грн; кокон (2 человека) – 700 грн; кокон mini – 500 грн

Яхта Киев

Комплекс может похвастаться взрослым открытым бассейном (16+) глубиной 1,5 метров и тремя детскими бассейнами, расположенными в "Динопарке".

На территории есть бар и зона кафе, также можно заказать кальян. Для детей работает зона "Динопарк" с отдельным фуд-кортом (сладкая вата, круассаны).

В комплексе представлено множество зон отдыха — есть шезлонги, необычные кровати-коконы и кровати-овалы, беседки и бунгало на любой вкус.

Адрес: ул. Набережно-Крещатицкая, 10

Время работы: пн — чт с 10:00 до 20:00, пт — вс с 10:00 до 22:00

Стоимость: шезлонги по будням 400 грн, на выходных 500 грн. Бунгало 1500/2000 грн

Sungrilla Club

Место отдыха с бассейнами возле Днепра прекрасно вписалось в индустриальный городской пейзаж. Здесь есть два бассейна, терраса с видом на Днепр и Loft-бар.

На территории можно перекусить и заказать напитки, послушать музыку и расслабиться возле воды. Бассейны не подогреваются.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти самых необычных музеях в Киеве. Здесь предлагают своим гостям действительно неординарные коллекции, которые помогут вам не просто получить массу ярких ямоций, но и узнать много нового.