Есть бассейн и убежище: под Киевом продают элитный особняк за миллион долларов (видео)

Дом можно как купить, так и взять в аренду

В посёлке городского типа Козин в Обуховском районе Киевской области выставили на продажу элитный особняк в котором есть собственное убежище, несколько санузлов и камин. Стоит такой дом 1,1 миллион долларов США.

На территории двухэтажного особняка также есть бассейн и СПА-зона. Обзор на элитную недвижимость сделал риелтор и поделился роликом в соцсетях.

Дом построен в классическом стиле и имеет площадь 900 метров квадратных. Он находится на территории в 50 соток.

На первом этаже расположен просторных холл, гостевой санузел, коридор, зона приема пищи, гостиная, гардеробная и спуск на цокольный этаж, который полностью дублирует планировку первого этажа. Именно там и находится убежище.

Также на первом этаже расположен камин на дровах. Ремонт выполнен в светлых тонах с использованием мрамора. Вся мебель, двери и люстры в особняке итальянского производства.

На втором этаже располагается комната с выходом на террасу, своей гардеробной и санузлом. Также есть еще одна спальня с индивидуальным санузлом и выходом на террасу.

Напольное покрытие в комнатах — лакированное дерево.

Элитная недвижимость находится в Козине Киевской области. За двухэтажный дом просят 1,1 миллион долларов США. Также его можно арендовать за $8000 в месяц.

Как выглядит элитный особняк под Киевом — смотрите в ролике от риелтора.

Дом находится в Козине

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