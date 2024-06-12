Выпала почти месячная норма осадков и продолжает лить: Киев накрыл рекордный за 30 лет ливень (видео)

Из-за сильного ливня столица практически ушла под воду

В Киеве меньше чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Сильные дожди сохранятся в столице до конца суток.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре. А в КГГА призвали жителей и гостей столицы быть осторожными и не выходить на улицу без потребности.

По состоянию на 15:00 в Киеве ночной и дневной уровни осадков составили 46 мм осадков. В месяц норма около 74 мм, то есть за день в столице выпало больше половины месячной нормы. В КГГА говорят, что ливня такой силы не было последние десятилетия.

"Ливень с таким количеством осадков в городе – впервые за последние 30 лет. По прогнозу синоптиков сильный дождь может продолжаться до конца дня. Призываем горожан быть осторожными, по возможности оставаться в помещениях, не парковать автомобили возле деревьев или электроопор", — говорится в сообщении.

В сети делятся кадрами сегодняшней непогоды. Машины в буквальном смысле плавают по дорогам, уровень воды достигает практически их крыш. Люди также вынуждены передвигаться по пояс в воде, так как водосточные системы не справляются с таким количеством осадков.

В Соломенском ландшафтном парке появился "водопад", а на проезжую часть падают деревья. В Укргидрометцентре предупреждают, что сильный дождь сохранится в Киеве и области до конца суток 12 июня. Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, уровень опасности желтый. При этом завтра, 13 июня, погода в столице будет пасмурной, но осадков не прогнозируется. Температура воздуха будет колебаться от +11+16 градусов ночью до +18+24 днем.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что дожди в Украине ожидаются в большей части регионов. При этом температура воздуха местами будет достигать +32 градусов.