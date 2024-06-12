Випала майже місячна норма опадів і продовжує лити: Київ накрила рекордна за 30 років злива (відео)

Через сильну зливу столиця практично пішла під воду

У Києві менше ніж за добу випало понад половину місячної норми опадів. Сильні дощі збережуться у столиці до кінця доби.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі. А в КМДА закликали мешканців та гостей столиці бути обережними та не виходити на вулицю без потреби.

Станом на 15:00 у Києві нічний та денний рівні опадів склали 46 мм опадів. За місяць норма близько 74 мм, тобто за день у столиці випало більше половини місячної норми. У КМДА кажуть, що зливи такої сили не було останні десятиліття.

"Зливи з такою кількістю опадів у місті — вперше за останні 30 років. За прогнозом синоптиків сильний дощ може продовжуватися до кінця дня. Закликаємо городян бути обережними, по можливості залишатися в приміщеннях, не паркувати автомобілі біля дерев або електроопор", — йдеться у повідомленні.

У мережі діляться кадрами сьогоднішньої негоди. Машини в буквальному значенні плавають дорогами, рівень води досягає практично їх дахів. Люди також змушені пересуватися до пояса у воді, оскільки водостічні системи не справляються з такою кількістю опадів.

У Солом’янському ландшафтному парку з’явився "водоспад", а проїжджу частину падають дерева. В Укргідрометцентрі попереджають, що сильний дощ збережеться у Києві та області до кінця доби 12 червня. Також очікуються пориви вітру 15-20 м/с, рівень небезпеки жовтий. При цьому завтра, 13 червня, погода у столиці буде хмарною, але опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від +11+16 градусів уночі до +18+24 вдень.

Також "Телеграф" розповідав про те, що дощі в Україні очікуються у більшій частині регіонів. При цьому температура повітря подекуди сягатиме +32 градусів.