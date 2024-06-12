Укр

Недавно завершили ремонт: в Тернопольской области часть моста смыло в реку (фото, видео)

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
ГУ ГСЧС в Тернопольськой области Новость обновлена 12 июня 2024, 09:47

Непогода наделала беды на Тернопольщине

Вчера ночью в Тернопольской области в результате сильных слив и подтопления затопило мост. Произошло это в селе Струсов на Теребовлянщине.

Село расположено вдоль дороги национального значения Н-18, соединяющего Ивано-Франковск и Тернополь. Через него протекает река Серет. В результате сильного дождевого потока не только подтопило мост, но фактически смыло в реку пешеходную его часть вместе с заборами. Сам мост не поврежден, говорят в ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области.

По словам очевидцев, произошло разрушение пешеходного участка моста именно из-за большого количества дождевой воды, стекающей с дорожного покрытия. Чтобы она взошла, спасатели прочистили сточные каналы.

мост в Струсове

Мост через реку Серет в Струсове открыли только в 2021 году. Тогда подрядчики работали в три смены, чтобы своевременно завершить работы на мосту, который не ремонтировался более 50 лет. Накануне на одной из его балок образовалась трещина – мост сочли аварийным.

Сотрясений городов Тернопольщина

Сейчас дорожники восстанавливают смывшееся в реку земляные валы. Движение по мосту восстановлено, кроме пешеходного участка. В Службе восстановления и развития инфраструктуры Тернопольской области пока не прокомментировали произошедшее.

мост через реку Серет
мост в Струсове

Ранее "Телеграф" писал, что в Закарпатье подтопило дорогу национального значения. Также повреждения в результате сильных дождей получили 50 домохозяйств.

Теги:
#Авто #Новости авто #Авто новости #Тернопільська область #Міст