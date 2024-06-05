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Непогода наделала беды водителям: в Киеве действует "выставка потерянных номерных знаков" (видео, карта)

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Некоторые авто серьезно подмочило Новость обновлена 05 июня 2024, 11:19
Некоторые авто серьезно подмочило. Фото Колаж Телеграфу

Плавали авто и даже троллейбус

В Киеве уже несколько дней периодически бурлит ненастье — после почти 30-градусной жары начинается сильный дождь и гроза. На днях из- за сильного ливня затопило улицу Стеценко. В результате пострадали водители: проезжая по затопленной улице, они потеряли номерные знаки.

Об этом говорится в сообщении одного из местных телеграмм-каналов. На стене улицы в Киеве расположено около 20 номерных знаков. Тем, кто потерял свои номерные знаки, нужно на улицу Стеценко, возле автозаправки WOG (подробности на карте).

где улица Стеценко

Что делать, если потерял свой номерной знак?

В региональном сервисном центре МВД в Киевской области напоминают, что причиной потери номерных знаков чаще всего являются некачественные рамки для них. Если вы потеряли номер авто, необходимо обратиться в ближайший территориальный центр МВД. К сожалению, нужно будет перерегистрировать автомобиль и получить новые номерные знаки, продублировать их не получится.

Чтобы перерегистрировать авто, нужно иметь паспорт, идентификационный код и техпаспорт на машину. Если вы не потеряли знаки, а их украли, нужна также справка от полиции. Управлять автомобилем без номерных знаков (даже без одного из них) запрещено.

Ранее Телеграф также писал, что в Украине впервые эвакуировали автобус. Его водитель нарушил сразу три правила дорожного движения.

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