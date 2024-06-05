Непогода наделала беды водителям: в Киеве действует "выставка потерянных номерных знаков" (видео, карта)

Плавали авто и даже троллейбус

В Киеве уже несколько дней периодически бурлит ненастье — после почти 30-градусной жары начинается сильный дождь и гроза. На днях из- за сильного ливня затопило улицу Стеценко. В результате пострадали водители: проезжая по затопленной улице, они потеряли номерные знаки.

Об этом говорится в сообщении одного из местных телеграмм-каналов. На стене улицы в Киеве расположено около 20 номерных знаков. Тем, кто потерял свои номерные знаки, нужно на улицу Стеценко, возле автозаправки WOG (подробности на карте).

Что делать, если потерял свой номерной знак?

В региональном сервисном центре МВД в Киевской области напоминают, что причиной потери номерных знаков чаще всего являются некачественные рамки для них. Если вы потеряли номер авто, необходимо обратиться в ближайший территориальный центр МВД. К сожалению, нужно будет перерегистрировать автомобиль и получить новые номерные знаки, продублировать их не получится.

Чтобы перерегистрировать авто, нужно иметь паспорт, идентификационный код и техпаспорт на машину. Если вы не потеряли знаки, а их украли, нужна также справка от полиции. Управлять автомобилем без номерных знаков (даже без одного из них) запрещено.

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