В Киеве малолетние "скинхеды" напали на сотрудника посольства США: что им грозит

Подростки в Киеве распылили баллончик в лицо иностранцу

В Киеве подростки напали с газовым баллончиком на иностранца прямо в супермаркете. Нападавших задержали, а одному из них грозит до 4 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. Отмечается, что инцидент произошел на днях в Соломенском районе, однако сообщение об этом было обнародовано 16 июня.

"Согласно сообщению, к гражданину другой страны, в то время, когда он находился в помещении супермаркета, подошла компания неизвестных и один из них распылил ему в лицо газовый баллон", — говорится в сообщении.

Полицейские задержали нападавших, ими оказались трое местных жителей в возрасте 12 и 13 лет. Их вместе с родителями пригласили в отделение полиции для снятия показаний, кроме того, было изъято орудие преступления.

По факту нападения было открыто уголовное дело по ч.2 ст. 296 — хулиганство, совершенное группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде оганичения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 4 лет.

В свою очередь telegram-канал "Всевидящее око" отмечает, что пострадавшим оказался сотрудник посольства США. По всей видимости причиной нападения стало то, что он является афроамериканцем.

На одном из снимков заметно, что один из подростков одет в милитари, носит ботинки с высоким берцем и стрижется "на лысо", подобный стиль часто использовался субкультурой "скинхедов", придерживавшихся крайне правой идеологии и прославившихся нападениями на расовой и этнической почве.

Как сообщалось ранее, в немецком Гамбурге злоумышленник набросился с киркой на толпу и полицейских. Правоохранители применили огнестрельное оружие, чтобы усмирить нападавшего.