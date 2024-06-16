У Києві малолітні "скінхеди" напали на співробітника посольства США: що їм загрожує

Підлітки у Києві розпорошили балончик в обличчя іноземцю

У Києві підлітки напали з газовим балончиком на іноземця у супермаркеті. Нападників затримали, а одному з них загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції. Зазначається, що інцидент стався днями у Солом’янському районі, проте повідомлення про це оприлюднили 16 червня.

"Згідно з повідомленням, до громадянина іншої країни, у той час, коли він перебував у приміщенні супермаркету, підійшла компанія невідомих і один з них розпорошив йому в обличчя газовий балон", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали нападників, ними виявилися троє місцевих жителів віком 12 та 13 років. Їх разом із батьками запросили до відділення поліції для зняття свідчень, крім того, було вилучено знаряддя злочину.

За фактом нападу було відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 — хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Своєю чергою telegram-канал "Всевидящее око" зазначає, що постраждалим виявився співробітник посольства США. Очевидно, причиною нападу стало те, що він є афроамериканцем.

На одному зі знімків помітно, що один із підлітків одягнений у мілітарі, носить черевики з високим берцем і стрижеться "налисо", подібний стиль часто використовувався субкультурою "скінхедів", які дотримувалися вкрай правої ідеології і прославилися нападами на расовому та етнічному ґрунті.

Як повідомлялося раніше, у німецькому Гамбурзі зловмисник накинувся з киркою на натовп і поліцейських. Правоохоронці застосували вогнепальну зброю, щоб утихомирити нападника.