В центре Киева неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся: нападавшего разыскивают (фото)

В настоящее время принимаются меры по задержанию злоумышленника

Во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева произошла стрельба. Неизвестный подбежал к припаркованному автомобилю и выстрелил в мужчину.

Об этом сообщает полиция Киева. Инцидент произошел на улице Виктора Ярмолы.

Люди услышали звуки выстрелов и вызвали полицию. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы.

Нападавший скрылся с места преступления. Правоохранители отмечают, что принимаются меры по задержанию злоумышленника.

"Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился муж с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся", — сообщают в полиции.

К счастью, женщина ранений не получила.

На месте происшествия

Также подчеркивают, что на месте происшествия работают все службы, "решается вопрос предоставления правовой квалификации, принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего".

Вероятно, в Шевченковском районе столицы введен оперативный план "Сирена".

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве дельцы похитили врача-кардиолога и требовали у него 2 миллиона долларов. Злоумышленники заранее спланировали похищение 66-летнего мужчины. Похитители могут провести 12 лет за решеткой.