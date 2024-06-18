В центре Киева неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся: нападавшего разыскивают (фото)
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В настоящее время принимаются меры по задержанию злоумышленника
Во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева произошла стрельба. Неизвестный подбежал к припаркованному автомобилю и выстрелил в мужчину.
Об этом сообщает полиция Киева. Инцидент произошел на улице Виктора Ярмолы.
Люди услышали звуки выстрелов и вызвали полицию. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы.
Нападавший скрылся с места преступления. Правоохранители отмечают, что принимаются меры по задержанию злоумышленника.
"Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился муж с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся", — сообщают в полиции.
К счастью, женщина ранений не получила.
Также подчеркивают, что на месте происшествия работают все службы, "решается вопрос предоставления правовой квалификации, принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего".
Вероятно, в Шевченковском районе столицы введен оперативный план "Сирена".
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве дельцы похитили врача-кардиолога и требовали у него 2 миллиона долларов. Злоумышленники заранее спланировали похищение 66-летнего мужчины. Похитители могут провести 12 лет за решеткой.