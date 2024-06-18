В Киеве на взятке поймали сообразительную адвокатшу: на схему мог попасться мужчина, который был в розыске

Злоумышленница может провести 8 лет в тюрьме

В Киеве разоблачили адвоката, которая подстрекала своего клиента предоставить 30 тысяч долларов следователю полиции в обмен на снятие мужчины с розыска. Женщине сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Злоумышленница, зная, что уголовное производство по ее клиенту закрыто, заверила его в том, что единственный выход решения "проблемы" — взятка.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 50-летней адвокатесе в подстрекательстве предоставить 30 тысяч долларов США следователю полиции (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, киевлянина остановила полиция для проверки документов. Правоохранители сообщили, что мужчина находится в розыске и доставили его в Днепровское управление полиции. По дороге киевлянин позвонил знакомой, которая оказывает адвокатские услуги. Из райуправления его отпустили, потому что оснований для его задержания не было.

"Впоследствии женщина заверила мужчину, что отпустили его благодаря ее помощи, а также сообщила, что для закрытия уголовного производства и снятия с розыска он может передать следователю одного из подразделений полиции в Одесской области 30 тысяч долларов США", — отмечают в прокуратуре.

Однако мужчина не согласился на взятку и обратился к правоохранителям.

Схема со взяткой не сработала

Во время контролируемой передачи 12 тысяч долларов адвоката задержали. Фигурантке сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1,2 млн гривен. Женщина уже внесла залог.

Поймали злоумышленницу с поличным

Правоохранители отмечают, что досудебное расследование продолжается. Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Адвокат подстрекала киевлянина предоставить взятку в размере 30 тысяч долларов

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