У центрі Києва невідомий вистрілив у чоловіка та втік: нападника розшукують (фото)

Наразі вживаються заходи із затримання зловмисника

У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва трапилася стрілянина. Невідомий підбіг до припаркованого авто та вистрелив чоловіку в голову.

Про це повідомляє поліція Києва. Інцидент стався на вулиці Віктора Ярмоли.

Люди почули звуки пострілів та викликали поліцію. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи.

Нападник втік з місця злочину. Правоохоронці зазначають, що вживаються заходи із затримання зловмисника.

"Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік", — повідомляють у поліції.

На щастя, жінка поранень не отримала.

На місці події

Також підкреслюють, що на місці події працюють всі служби, "вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника".

Ймовірно, в Шевченківському районі столиці введено оперативний план "Сирена".

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві ділки викрали лікаря-кардіолога та вимагали у нього 2 мільйони доларів. Зловмисники заздалегідь спланували викрадення 66-річного чоловіка. Викрадачі можуть провести 12 років за ґратами.