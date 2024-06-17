Отравились дети: в Киеве зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции, что известно

Маленькие украинцы отравились в одном месте

Недавно стало известно о массовом отравлении детей под Одессой, а теперь в Киеве зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. 14 детей отравились, всех госпитализировали.

Дети прибыли в одну из гостиниц столицы и, вероятно, там могли отравиться. Об этом случае стало известно 14 июня из письма Государственного учреждения "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

"В Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве 14 июня поступило письмо-сообщение Государственного учреждения "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" о регистрации 14 случаев заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей, прибывших в одну из гостиниц города Киева. Все больные дети госпитализированы", ― говорится в сообщении.

Из-за инцидента началась проверка. Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы проводят внеплановую меру государственного контроля мощности, которая поставляла питание в гостиницу, где жили дети.

В рамках этого внепланового мероприятия будут отобраны:

пробы воды;

образцы сырья;

смывы с объектов на мощности.

Специалисты также проведут бактериологическое исследование персонала на наличие кишечных инфекций. Отметим, что уже зафиксированы некоторые нарушения.

В настоящее время приняты все меры для предотвращения распространения инфекции. Принято решение временно прекратить производство и обращение продуктов.

"Подготовлены решения о временном прекращении производства и/или оборота пищевых продуктов, предписание об устранении нарушений требований законодательства о пищевых продуктах. Эпидемиологическое расследование продолжается. О результатах будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Напомним, "Телеграф" ранее сообщал, что украинцев с острыми кишечными инфекциями будут проверять на холеру. Это было введено с 1 июня 2024 года. Ужесточенный контроль предварительно продлится до 1 октября.