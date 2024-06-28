Toyota приземлилась на бок: в Киеве на оживленном проспекте произошло эпичное ДТП (фото, видео)

На месте работала "скорая" и полиция

В пятницу, 28 июня, в Оболонском районе Киева произошло серьезное ДТП, в результате которого автомобиль Toyota RAV4 перевернулся на бок и частично перегородил проезжую часть. Из-за аварии движение по оживленному проспекту оказалось затруднено.

На месте работали все экстренные службы города. Подробнее о произошедшем рассказали в Телеграм-канале "Жизнь Оболонь Киев".

Сообщается, что на проспекте Ивасюка водитель кроссовера Toyota RAV4 не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. Удар оказался настолько сильным, что автомобиль перевернулся на бок.

В результате аварии машина получила механические повреждения и частично перегородила дорогу возле "Новуса" на Оболони.

На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы столицы — здесь работали медики скорой помощи, правоохранители и спасатели.

По предварительным данным, причиной аварии стало превышение допустимой скорости движения и нарушение ПДД.

О состоянии водителя Toyota RAV4, на данный момент, ничего не известно. Не сообщается и о том, были ли в салоне авто пассажиры.

Обстоятельства и причины аварии предстоит установить следствию.

ДТП произошло на проспекте Ивасюка

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве водителю BMW, который сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе, сообщено о подозрении. У мужчины это не первое ДТП с потерпевшими.