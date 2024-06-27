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С бронью от мобилизации, без опыта и с зарплатой от 50 тысяч гривен: в Киеве предлагают интересную вакансию

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
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Автор
В столице есть много интересных вакансий Новость обновлена 27 июня 2024, 10:56
В столице есть много интересных вакансий. Фото Коллаж "Телеграфа"

Обязательное условие — хорошая физическая форма

В Киеве стремительно растет количество предложений работы с бронированием от мобилизации. Работодатели адаптируются к новым реалиям и предлагают будущим сотрудникам все больше подобных вакансий.

К примеру, в столице готовы предложить работу охранника на видеонаблюдение в современный офисный центр с заработной платой от 50 000 гривен. Об этом свидетельствует информация на одном из популярных сайтов по поиску работы.

Так, в киевский офисный центр, расположенный в Голосеевском районе столицы, требуется охранник на видеонаблюдение с возможностью бронирования от мобилизации. На должность ищут кандидата без опыта работы, но в хорошей физической форме и с навыками рукопашного боя.

Заработная плата от 50 000 до 60 000 гривен. Также гарантируют официальное трудоустройство и комфортные условия работы. Работодатель предоставляет официальную отсрочку от мобилизации (призыва) своим сотрудникам.

Требования к кандидату:

  • ищем кандидатов без опыта работы;
  • навыки рукопашного боя и хорошая физическая форма;
  • способность эффективно реагировать на стрессовые ситуации и действовать в соответствии с установленными процедурами;
  • способность быстро воспринимать и запоминать информацию;
  • наличие водительского удостоверения будет преимуществом;
  • внимательность к деталям, придирчивость, ответственность, пунктуальность.

В обязанности сотрудника компании будет входить:

  • наблюдение за видеокамерами и мониторами для выявления потенциальных угроз и опасности на объекте (офисный центр);
  • контроль периметра и входа/выхода сотрудников;
  • соблюдение стандартов безопасности и конфиденциальности в работе с видеоданными и средствами видеонаблюдения.

График работы: посуточный 3/3 или неделю/неделю (ночью есть возможность отдохнуть).

Место работы: современный офисный центр в Голосеевском районе Киева, возле ст.м. Васильковская.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве предлагают высокооплачиваемую работу для приезжих. Потенциальных кандидатов "заманивают" не только достойной зарплатой, но и возможностью помочь с расселением.

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