С бронью от мобилизации, без опыта и с зарплатой от 50 тысяч гривен: в Киеве предлагают интересную вакансию
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Обязательное условие — хорошая физическая форма
В Киеве стремительно растет количество предложений работы с бронированием от мобилизации. Работодатели адаптируются к новым реалиям и предлагают будущим сотрудникам все больше подобных вакансий.
К примеру, в столице готовы предложить работу охранника на видеонаблюдение в современный офисный центр с заработной платой от 50 000 гривен. Об этом свидетельствует информация на одном из популярных сайтов по поиску работы.
Так, в киевский офисный центр, расположенный в Голосеевском районе столицы, требуется охранник на видеонаблюдение с возможностью бронирования от мобилизации. На должность ищут кандидата без опыта работы, но в хорошей физической форме и с навыками рукопашного боя.
Заработная плата от 50 000 до 60 000 гривен. Также гарантируют официальное трудоустройство и комфортные условия работы. Работодатель предоставляет официальную отсрочку от мобилизации (призыва) своим сотрудникам.
Требования к кандидату:
- ищем кандидатов без опыта работы;
- навыки рукопашного боя и хорошая физическая форма;
- способность эффективно реагировать на стрессовые ситуации и действовать в соответствии с установленными процедурами;
- способность быстро воспринимать и запоминать информацию;
- наличие водительского удостоверения будет преимуществом;
- внимательность к деталям, придирчивость, ответственность, пунктуальность.
В обязанности сотрудника компании будет входить:
- наблюдение за видеокамерами и мониторами для выявления потенциальных угроз и опасности на объекте (офисный центр);
- контроль периметра и входа/выхода сотрудников;
- соблюдение стандартов безопасности и конфиденциальности в работе с видеоданными и средствами видеонаблюдения.
График работы: посуточный 3/3 или неделю/неделю (ночью есть возможность отдохнуть).
Место работы: современный офисный центр в Голосеевском районе Киева, возле ст.м. Васильковская.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве предлагают высокооплачиваемую работу для приезжих. Потенциальных кандидатов "заманивают" не только достойной зарплатой, но и возможностью помочь с расселением.