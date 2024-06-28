Как выглядел Парковый мост в Киеве более 65 лет назад: опубликованы редкие кадры кинохроники из прошлого (видео)

Вас ждет виртуальное путешествие в прошлое

Киев во все времена завораживал своим неповторимым колоритом и особой энергетикой. Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе.

На опубликованном уникальном видео можно увидеть, каким был знаменитый Парковый мост в Киеве в далеком 1957 году. На кадрах авторы запечатлели киевлян, которые отдыхают на пляжах Труханова острова на фоне пешеходного моста.

Редакция "Телеграфа" решила поделиться с читателями уникальной кинохроникой, которая была снята 67 лет назад и многим должна показаться интересной. Желаем приятного путешествия во времени!

Парковый мост в Киеве – это пешеходный мост через Днепр, который соединяет центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханова острова. Он считается одним из символов Киева и его визитной карточкой.

Строительство моста в 1956-1957 годах

Парковый мост в 1957 году

Строительство Паркового моста велось в 1956-1957 годах по проекту института "Укрпроектстальконструкция" при участии Института электросварки имени Патона, а авторами проекта стали выдающиеся инженеры того времени.

Торжественное открытие пешеходного моста через Днепр состоялось 3 июля 1957 года.

Мост в 1957 году

Длина столичного Паркового моста составляет 429 метров, а ширина пешеходной части – 7 метров. Состоит он из трех центральных пролетов висячего строения и береговых участков балочной конструкции.

Центральные прогоны подняты над уровнем реки на 26 метров, что обеспечивает проход судов при самых высоких уровнях воды. Опоры моста – железобетонные, рамной конструкции. Основы всех опор – железобетонные забивные сваи.

Вид на Парковый мост в 1957 году

Яхты возле моста в 1960-х

Катер проплывает под Пешеходным мостом. 1972 год

В сентябре 2015 года мост стал частью велосипедного маршрута "жилой массив Троещина – Европейская площадь", соединив велосипедной дорожкой самый заселенный спальный район города с его центром. Пешеходная часть в это же время стала вело-пешеходной дорожкой.

В 2017 году мост был капитально реконструирован. Здесь были проведены ремонтные работ и устроено современное полимерное покрытие со слоем базальтового щебня. С тех пор Пешеходный мост стал одним из излюбленных мест для прогулок киевлян и гостей города, а также популярной локацией для фотосессий.

Пешеходный мост - визитная карточка Киева

Здесь часто гуляют и фотографируются

В уникальной кинохронике вы сможете увидеть то, каким был Парковый (Пешеходный) мост в далеком 1957 году и насладиться кадрами из прошлого. Желаем приятного путешествия во времени!

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника 1963 года на которой можно увидеть первые турникеты на станции метро "Крещатик" и реакцию на них пассажиров.

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