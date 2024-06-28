Toyota приземлилася на бік: у Києві на жвавому проспекті сталася епічна ДТП (фото, відео)

На місці працювала "швидка" та поліція

У п’ятницю, 28 червня, в Оболонському районі Києва сталася серйозна ДТП, внаслідок якої автомобіль Toyota RAV4 перекинувся на бік і частково перегородив проїжджу частину. Через аварію рух по жвавому проспекту виявився утрудненим.

На місці працювали усі екстрені служби міста. Детальніше про подію розповіли у Телеграм-каналі "Життя Оболонь Київ".

Повідомляється, що на проспекті Івасюка водій кросовера Toyota RAV4 не впорався з керуванням та врізався у металевий відбійник. Внаслідок цього автівка перекинулася на бік.

Внаслідок аварії авто отримало механічні пошкодження та частково перегородило дорогу біля "Новуса" на Оболоні.

На місце події оперативно прибули всі екстрені служби столиці – тут працювали медики швидкої допомоги, правоохоронці та рятувальники.

За попередніми даними, причиною аварії стало перевищення допустимої швидкості та порушення правил дорожнього руху.

Про стан водія Toyota RAV4 на даний момент нічого не відомо. Не повідомляється і про те, чи були у салоні авто пасажири.

Обставини та причини аварії встановить слідство.

ДТП сталося на проспекті Івасюка

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві водію BMW, який збив 10-річного хлопчика на пішохідному переході, повідомлено про підозру. У чоловіка це не перша ДТП із потерпілими.