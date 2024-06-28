Горы наркотиков на 5 миллионов: в Киеве разоблачили группировку, которая сбывала психотропы через чат-бот (фото)

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы

В Киеве правоохранителям удалось пресечь деятельность злоумышленников, которые наладили сбыт психотропных веществ через интернет. Во время обысков по месту жительства фигурантов было изъято наркотиков на сумму около 5 миллионов гривен.

В состав наркогруппировки входило шесть человек. О подробностях задержания рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

Сообщается, что в столице действовала группа злоумышленников, которые наладили схему реализации психотропных веществ через интернет. Преступники создали собственный чат-бот через который "клиенты" с легкостью могли заказать наркотики.

В чат-боте даже можно было выбрать район в котором "покупателю" оставят "закладку". После получения оплаты на банковскую карточку, злоумышленники присылали покупателю геолокацию местонахождения "товара".

Таким образом наркогруппировка действовала дистанционно и регулярно сбывала запрещенные препараты на территории столицы.

Участников наркогруппировки задержали

Правоохранителям удалось выйти на след злоумышленников и задержать их. Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства фигурантов было обнаружено и изъято: килограмм амфетамина, два килограмма "Альфа-PVP", 341 таблетку экстази, 600 граммов мефедрона и 250 граммов каннабиса.

Ориентировочная стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка составляет около 5 миллионов гривен.

Наркотики изъяли

Следователи сообщили четырем злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины: "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Еще двум фигурантам было вручено подозрение по ч. 2 ст. 309 УКУ: "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".

За содеянное им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Наркотики изъяли

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве разоблачили международную наркогруппировку. Незаконный "бизнес" приносил преступникам около 100 миллионов гривен прибыли в год.