Гори наркотиків на 5 мільйонів: у Києві викрили угруповання, яке збувало психотропи через чат-бот (фото)

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі

У Києві правоохоронцям вдалося припинити діяльність зловмисників, які налагодили збут психотропних речовин через Інтернет. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів було вилучено наркотиків на суму близько 5 мільйонів гривень.

До складу наркоугруповання входило шестеро осіб. Про подробиці затримання розповіли у прес-службі Поліції Києва.

Повідомляється, що у столиці діяла група зловмисників, які налагодили схему реалізації психотропних речовин через Інтернет. Злочинці створили власний чат-бот, через який "клієнти" з легкістю могли замовити наркотики.

У чат-боті навіть можна було обрати район, у якому "покупцеві" залишать "закладку". Після отримання оплати на банківську картку, зловмисники надсилали покупцеві геолокацію місцезнаходження "товару".

Таким чином наркоугруповання діяло дистанційно та регулярно збував заборонені препарати на території столиці.

Учасників наркоугруповання затримали

Правоохоронцям вдалося вийти на слід зловмисників та затримати їх. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів було виявлено та вилучено: кілограм амфетаміну, два кілограми "Альфа-PVP", 341 таблетку екстазі, 600 грамів мефедрону та 250 грамів канабісу.

Орієнтовна вартість вилучених речовин за цінами чорного ринку становить близько 5 мільйонів гривень.

Наркотики вилучили

Слідчі повідомили чотирьом зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України: "Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

Ще двом фігурантам було вручено підозру за ч. 2 ст. 309 ККУ: "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту".

За вчинене зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наркотики вилучили

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві викрили міжнародне наркоугрупування. Незаконний "бізнес" приносив злочинцям близько 100 мільйонів гривень прибутку на рік.