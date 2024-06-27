Похитили мужчину посреди улицы и требовали несуществующий долг: в Киеве будут судить дерзких бандитов (фото)

Злоумышленникам грозит тюремное заключение на срок до 12 лет

В Киеве будут судить двоих злоумышленников, которые на столичном Печерске похитили мужчину и несколько дней насильно удерживали его в неволе. Преступники требовали у потерпевшего 50 тысяч долларов США, которые он, якобы, был им должен.

Вымогателей задержали, а их пленника освободили. Фигурантам грозит тюремное заключение на срок до 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Известно, что в декабре 2023 года на столичном Печерске двое злоумышленников силой затащили 29-летнего мужчину в свой автомобиль и начали требовать с пострадавшего денежные средства, которые он, якобы, им был должен.

При себе у мужчины было 2500 долларов США и мобильный телефон, которые присвоил один из похитителей. Однако этого преступникам показалось мало — они отвезли пострадавшего в безлюдное место и удерживали его в неволе трое суток.

При этом фигуранты требовали со своей жертвы 50 тысяч долларов США и обещали отпустить мужчину, как только получат указанную сумму.

Преступники были оперативно задержаны

Правоохранители занялись поисками похищенного мужчины и оперативно вышли на след преступников. Похитителей удалось задержать, а их пленника выпустить на свободу.

Как оказалось, на преступление пошли молодые парни 24-х и 25-ти лет. На данный момент злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование по данному делу завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.

Фигурантов обвиняют в похищении и незаконном лишении свободы человека, совершенных группой лиц из корыстных побуждений, а также в грабеже и вымогательстве, совершенных в условиях военного положения.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве преступники распылили женщине в лицо слезоточивый газ и отобрали у нее 3 миллиона гривен. Злоумышленниками оказались уроженцы Херсонщины 27 и 38 лет и уроженцы Луганщины 31 и 35 лет. Все участники разбоя задержаны.