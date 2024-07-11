Собирала на дроны для ВСУ и обманула людей на миллионы гривен: мошенница уже под стражей

Фигурантка может попасть в тюрьму на 12 лет

Столичные правоохранители разоблачили директора благотворительного фонда в присвоении денег, которые должны пойти на нужды Вооруженных сил Украины. Женщине объявили о подозрении.

Об этом сообщает полиция Киева. Злоумышленницей оказалась 34-летняя жительница Харькова.

Она возглавляла благотворительный фонд, который собирал средства на закупку дронов для украинских военных. После получения средств от благотворителей она сначала выполнила обязательства и частично поставила дроны.

Однако впоследствии мошенница перестала выходить на связь с людьми, которые ей донатили, и присвоила остальные средства себе. Так, злоумышленница обманула граждан на 10,5 миллиона гривен.

В ходе расследования правоохранители установили троих пострадавших, но в общем от действий мошенницы пострадало значительно большее количество людей. Полиции удалось собрать доказательства, которые подтверждают мошенническую схему.

"Фигурантке объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 3 миллиона гривен", — отмечают в полиции.

Женщине грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Во время задержания

Ранее "Телеграф" писал, что подрядчик на Киевщине обманул государство более полумиллиона гривен во время ремонта школы. Злоумышленник, зная, что работы выполнены не в полном объеме и не соответствуют проектно-сметной документации, составил и выдал заказчику поддельные отчетные документы.