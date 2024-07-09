Подрядчик на Киевщине обманул государство на более полумиллиона гривен во время ремонта школы
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На счета злоумышленника уже наложили арест
Перед судом предстанет директор частного предприятия, которое завладело бюджетными средствами, предназначенными для ремонта школы в Киевской области. Бюджету нанесли более 650 тысяч гривен ущерба.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура. Следствие выяснило, что обвиняемый выполнял подрядные работы по капитальному ремонту и термомодернизации здания школы в поселке Немешаево.
Злоумышленник, зная, что работы выполнены не в полном объеме и не соответствуют проектно-сметной документации, составил и выдал заказчику поддельные отчетные документы.
На основании этих фальшивых документов из бюджета было неправомерно перечислено на счет предприятия более 650 тысяч гривен. Полученными средствами предприниматель распорядился по своему усмотрению.
"Ювенальные прокуроры Бучанской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении генерального директора частного предприятия по фактам завладения средствами местного бюджета, служебного подлога, а также легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 УК Украины)", — говорится в сообщении.
На имущество фигуранта и на счет предприятия наложены аресты.
Ранее "Телеграф" писал, что начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко обратился в правоохранительные органы с просьбой начать уголовные производства по двум подрядчикам, которые не выполнили свои обязательства по восстановлению объектов в Гостомеле и Бышеве. Также он обращается в суд, чтобы вернуть авансовые деньги, использование которых не подтверждено актами выполненных работ.