Затеяли опасные игры: в Киеве заметили подростков в неожиданном месте (фотофакт)

Иногда детские шалости могут стать причиной трагедии

В Оболонском районе Киева на крыше многоэтажного дома местные жители заметили детей, которые гуляли и сидели буквально на краю здания. Очевидно, подростки заскучали и решили "развлечься" на экстремальной высоте.

Фото с опасными играми было опубликовано очевидцами в Telegram-канале "Жизнь. Оболонь. Киев". На снимке видно, что один из подростков сидит на краю парапета свесив ноги вниз.

Так, на крыше многоэтажного дома №54-а по проспекту Ивасюка, что в Оболонском районе столицы, была замечена компания подростков. Местные жители обратили внимание на детей, которые беспрепятственно попали на крышу и начали бесстрашно расхаживать на огромной высоте.

Стоит отметить, что пара подростков даже осмелилась сесть на парапет и свесить ноги вниз. Такие шалости, которые происходят буквально в сантиметрах от края крыши, могут стать причиной непоправимой трагедии.

Дети гуляли на крыше дома по проспукту Ивасюка, 54-а

Хотелось бы обратиться к родителям и напомнить им о том, что во время летних каникул детей повсюду подстерегает повышенная опасность.

Контролируйте досуг своих отпрысков и проводите с ними регулярные беседы об опасности подобных "развлечений". Помните — дети не должны оставаться без присмотра и быть предоставлены сами себе!

Дети гуляли на крыше дома по проспукту Ивасюка, 54-а

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