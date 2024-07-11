Збирала на дрони для ЗСУ і обдурила людей на мільйони гривень: шахрайка вже під вартою

Фігурантка може потрапити у в'язницю на 12 років

Столичні правоохоронці викрили директорку благодійного фонду у привласненні грошей, які мали піти на потреби Збройних сил України. Жінці оголосили про підозру.

Про це повідомляє поліція Києва. Зловмисницею виявилася 34-річна жителька Харкова.

Вона очолювала благодійний фонд, який збирав кошти на закупівлю дронів для українських військових. Після отримання коштів від благодійників, вона спочатку виконала зобов'язання і частково поставила дрони.

Однак, згодом шахрайка перестала виходити на зв'язок з людьми, які їй донатили, і привласнила решту коштів собі. Так, зловмисниця ошукала громадян на 10,5 мільйонів гривень.

В ході розслідування правоохоронці встановили трьох потерпілих, але загалом, від дій шахрайки постраждала значно більша кількість людей. Поліції вдалося зібрати докази, які підтверджують шахрайську схему.

"Фігурантці оголошено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 3 мільйони гривень", — зазначають у поліції.

Жінці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час затримання

Раніше "Телеграф" писав, що підрядник на Київщині ошукав державу на понад пів мільйона гривень під час ремонту школи. Зловмисник, знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі та не відповідають проєктно-кошторисній документації, склав та видав замовнику підроблені звітні документи.