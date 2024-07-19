Под Киевом мужчина застрял в металлическом заборе: пришлось вызвать спасателей (фото)

С помощью специального инструмента потерпевшего удалось освободить

В Ирпене, неподалеку от столицы, мужчина застрял в металлическом заборе и не смог самостоятельно освободиться. Спасатели помогли потерпевшему выбраться из металлической ловушки.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области. По словам спасателей, 19 июля в 07:36 им поступило сообщение, что в городе Ирпень мужчине нужна помощь.

Как оказалось, 76-летний местный житель застрял в металлическом заборе.

"С помощью аккумуляторного разжима спасатели освободили мужчину из металлической ловушки", — говорится в сообщении.

Застрявшего в заборе мужчину удалось высвободить

Напоминаем, в Киеве ребенок застрял в заборе. Самостоятельно освободиться она не смогла, поэтому на помощь отправились спасатели.

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли спасатели. Они успешно высвободили концовку мальчика с помощью гидравлического инструмента.

После этого ребенка передали медикам для оказания помощи. Последние осмотрели мальчика на месте и решили его госпитализировать.

Во время спасательной операции мальчик неистово кричал и плакал.

Ранее "Телеграф" писал, что на Киевщине дикое животное застряло в заборе. К счастью, испуганную косулю удалось спасти.