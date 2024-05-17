Кричал и умолял о помощи: в Киеве мальчик застрял в заборе (видео)

Медики госпитализировали потерпевшего

В Киеве ребенок застрял в заборе. Самостоятельно освободиться он не смог, поэтому на помощь отправились спасатели.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве. Инцидент произошел в Дарницком районе столицы.

"16 мая в 15:17 поступило сообщение, что на улице Вербицкого нога ребенка застряла в конструкции забора", — говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели. Они успешно высвободили концовку мальчика с помощью гидравлического инструмента.

После этого ребенка передали медикам для оказания помощи. Последние осмотрели мальчика на месте и решили его госпитализировать.

Во время спасательной операции мальчик неистово кричал и плакал.

Напоминаем, в случае возникновения чрезвычайной ситуации в Киеве или области, обращайтесь по единственному телефонному номеру 112. Служба спасения теперь заменяет все горячие линии.

Или же по отдельности на 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС). При травмировании, ухудшении состояния и т.п. немедленно звоните 103.

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