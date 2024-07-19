Під Києвом чоловік застряг у металевому паркані: довелося викликати рятувальників (фото)

За допомогою спеціального інструменту потерпілого вдалося вивільнити

У Ірпені, що неподалік столиці, чоловік застряг в металевій огорожі та не зміг самотужки звільнитися. Рятувальникам допомогли потерпілому вибратися із металевої пастки.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області. За словами рятувальників, 19 липня о 07:36 до них надійшло повідомлення про те, що в місті Ірпінь чоловіку потрібна допомога.

Як виявилося, 76-річний місцевий житель застряг в металевій огорожі.

"За допомогою акумуляторного розтискача рятувальники звільнили чоловіка з металевої пастки", — йдеться у повідомленні.

Чоловіка, який застряг у паркані, вдалося вивільнити

Нагадуємо, у Києві дитина застрягла у паркані. Самостійно визволитися вона не змогла, тому на допомогу вирушили рятувальники.

Інцидент правився у Дарницькому районі столиці. На місце події негайно прибули рятувальники. Вони успішно вивільнили кінцівку хлопчика за допомогою гідравлічного інструменту.

Після цього дитину передали медикам для надання допомоги. Останні оглянули хлопчика на місці та вирішили госпіталізувати його.

Під час рятувальної операції хлопчик несамовито кричав та плакав.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині дика тварина застрягла у паркані. На щастя, перелякану косулю вдалося врятувати.