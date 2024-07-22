В Киеве задержали диверсанта, который поджег релейный шкаф Укрзализныци: детали (фото)

Враг надеялся навредить логистике Сил обороны

В Киеве задержали мужчину, который по заданию российской разведки поджег релейный шкаф Укрзализныци. Также он готовил целую серию поджогов на стратегических объектах.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Как оказалось, для диверсий россияне привлекли местного жителя.

Злоумышленник, безработный с техническим образованием, соблазнился быстрым заработком и согласился выполнить диверсионное задание.

"Чтобы выполнить враждебную задачу, фигурант сначала согласовал "цель на поджог" с куратором, а затем вылил на технологическое оборудование Укрзализныци легковоспламеняющуюся смесь и поджег ее", — говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали "по горячим следам". Сотрудники СБУ установили личность диверсанта благодаря данным оперативной разведки и видеозаписи с камер наблюдения. В ходе обыска помещения злоумышленника были обнаружены доказательства его преступной деятельности, в частности, мобильный телефон с видеозаписью поджога и переписка с кураторами.

Доказательства преступления

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц)", — отмечают в СБУ.

В настоящее время диверсант находится под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержание злоумышленника

Ранее "Телеграф" писал, что полиция объяснила жесткое задержание мужчины в Киеве. Он утверждает, что просто уходил домой и никого не трогал, однако в правоохранительных органах утверждают обратное.