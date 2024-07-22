У Києві затримали диверсанта, який підпалив релейну шафу Укрзалізниці: деталі (фото)

Ворог сподівався зашкодити логістиці Сил оборони

У Києві затримали чоловіка, який за завданням російської розвідки підпалив релейну шафу Укрзалізниці. Також він готував цілу серію підпалів на стратегічних об’єктах.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Як виявилося, для вчинення диверсій росіяни залучили місцевого жителя.

Зловмисник, безробітний з технічною освітою, спокусився на швидкий заробіток і погодився виконати диверсійне завдання.

"Щоб виконати вороже завдання, фігурант спочатку погодив "ціль на підпал" із куратором, а потім вилив на технологічне обладнання Укрзалізниці легкозаймисту суміш та підпалив її", — йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали "по гарячих слідах". Співробітники СБУ встановили особу диверсанта завдяки даним оперативної розвідки та відеозаписам з камер спостереження. Під час обшуку помешкання зловмисника були виявлені докази його злочинної діяльності, зокрема, мобільний телефон з відеозаписом підпалу та листування з кураторами.

Докази злочину

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб)", — зазначають у СБУ.

Наразі диверсант перебуває під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання зловмисника

Раніше "Телеграф" писав, що поліція пояснила жорстке затримання чоловіка у Києві. Він стверджує, що просто йшов додому і нікого не чіпав, однак у правоохоронних органах стверджують протилежне.