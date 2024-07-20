Не просто шел домой? Полиция объяснила жесткое задержание мужчины в Киеве (видео)
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Версии задержанного и правоохранителей разошлись
По сети разлетелось видео жесткого задержания мужчины в Киеве. Он утверждает, что просто шел домой и никого не трогал, однако в полиции утверждают обратное.
Соответствующая видеозапись была обнародована telegram-каналом "Киевский движ". Отмечается, что инцидент произошел в районе Борщаговки (Святошинский район).
"Копы просто ехали мимо и увидели случайного прохожего. Решили "проверить документы", — говорится в подписи к видео.
На кадрах видно, что мужчина лежит на земле, пока его удерживают двое полицейских. Мужчина говорит, что просто "шел" домой, а затем его "вытащили с машины" и начали оформлять задержание.
В полиции, в свою очередь, говорят, что происшествие произошло во время совместных мероприятий с сотрудниками ТЦК. По словам правоохранителей, мужчина увидев патрульных начал вести себя очень подозрительно и убегать, а при попытке задержания он начал оказывать сопротивление, толкаться и нецензурно высказываться.
За это он получил два админпротокола по статьям о злостном неповиновении требованиям полиции и мелкое хулиганство. Задержанного доставили в Святошинское управление полиции для выяснения обстоятельств.
Как сообщалось ранее, в Киеве водитель такси Bolt слушал во время перевозки пассажиров российский шансон. Более того, после замечания пассажирки возникла дискуссия, в ходе которой он заявил, что Крым не был украинский.