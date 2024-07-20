В Киеве таксист включил в салоне российский шансон и оскандалился заявлениями о Крыме (видео)

В службе такси уже отреагировали

В Киеве водитель такси Bolt слушал во время перевозки пассажиров российский шансон. Более того, после замечания пассажирки возникла дискуссия, в ходе которой он заявил, что Крым не был украинский — "нам его просто дали".

Об инциденте рассказала ветеран русско-украинской войны Галина Сернивка (Морар). Компания Bolt уже отреагировала на происшествие.

"Утро субботы. Еду в такси проводить мастер класс с семьями погибших Героев. Из головы не выходит убийство Фарион. Водитель включает российский шансон. Прошу выключить. Он спрашивает, а что не так. Начинаю понимать, что что-то действительно не так. На, казалось бы, простой вопрос "Чей Крым" отвечает, что он никогда не был украинским, а "нам его просто дали"… Вышла посреди дороги", – описала она ситуацию.

Видео инцидента опубликовал OBOZ.UA. Водитель говорил по-украински, он не был агрессивным и явно не хотел скандала. Однако свои взгляды высказал недвусмысленно, хотя и затруднился ответить на уточняющие вопросы, заданные Галиной.

В комментарии к ее публикации пришел официальный представитель компании Bolt. Ее поблагодарили за сообщение о поведении водителя.

"Подобная позиция водителя неприемлема для нашего сервиса. К водителю уже были приняты все необходимые меры, в частности, он был отстранен от пользования нашим сервисом. Компания Bolt регулярно информирует водителей об ограничении использования музыкального сопровождения без согласия пассажиров, а также полном воздержании от воспроизведения музыки любых российских исполнителей", — отметили в Bolt.

В службе такси добавили, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами по этому вопросу. Они пообещали предоставить всю необходимую информацию по их официальному запросу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в октябре 2023 года в Киеве водитель такси Bolt принципиально не захотел общаться с клиентками на украинском языке, даже несмотря на их прямую просьбу. Мужчина вел себя вызывающе и назвал женщин "больными людьми". После этого водителя уволили и навсегда заблокировали его аккаунт в приложении сервиса перевозок. Вскоре в соцсетях появилось видео, в котором таксист дал свой комментарий по ситуации.