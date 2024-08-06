Трагедия на киевском аттракционе: стали известны подробности о погибшем 20-летнем парне

Он просто хотел жить и жить полноценно

В Киеве на известном аттракционе через Днепр 21 июля оборвался трос, который забрал жизнь 20-летнего парня из Винницы. Роман Борисюк вместе с братом Владимиром приехали в столицу погулять и посетить музыкальный фестиваль.

Об этом рассказали родные погибшего в сюжете "Сниданок с 1+1". Ребята приехали в Киев 20 июля всего на два дня.

"Мы пришли на Крещатик, дошли до арки. Ему понравился вид на Киев очень", — рассказал брат Романа.

Тогда юноши заметили известный аттракцион и решили, что придут на следующий день, чтобы "пролететь" на нем через Днепр.

"Сын говорит, что Рома был очень счастлив. И наверняка увидел этот аттракцион и это ощущение — свободы, жизни. И это его и подтолкнуло… Он не искал драйва или каких-то экстрим-ощущений. Он просто хотел жить и жить полноценно", — рассказала мама погибшего.

Утром 21 июля братья позавтракали на Подоле и отправились к арке.

"Он часто повторял, что хочет проехать там. У него не было никакого волнения. Он был спокоен. Перед нами должны были идти люди, и он сказал, что сейчас именно наша очередь и не пустил. Возможно, и не мы бы ехали", – рассказывает Владимир.

Роман и Владимир Борисюки за день до трагедии

Однако судьба распорядилась по-другому. Из-за того, что Владимир был тяжелее, он разогнался быстрее и не увидел, как трос оборвался.

"Я проехал более половины, мне кажется, и я не помню, услышал ли какой-то звук. Почему-то опустил голову вниз и увидел, что трос упал в воду. Я надеялся, что это любой трос, канат — что-нибудь такое, но не Рома. У меня был такой шок. Каких-то людей даже расспрашивал, кто именно упал. И уж когда достали трос, там Ромы не было", – рассказывает Владимир.

Брат погибшего рассказал, что на троллее не было никакой страховки, кроме каски. Также мать Романа подчеркнула, что ребята не подписывали никаких документов, которые должны снимать ответственность с владельца аттракциона. Перед спуском братья подписали только документ, что они ознакомлены с техникой безопасности.

Родители Романа Борисюка выразили благодарность спасателям за оперативную работу, благодаря которой удалось найти тело их сына. Проститься с парнем пришло много людей. Также родные погибшего отметили, что представители аттракциона до сих пор не связались с ними.

По словам мамы, ее сын был очень талантливым парнем, мечтал о карьере программиста и часто задумывался над глубокими философскими вопросами.

Ранее "Телеграф" писал, что 20-летнего парня, который упал в воду, когда оборвалась канатная дорога над Днепром, искали два дня. Тело погибшего находилось в 30 метрах от берега.