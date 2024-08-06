Трагедія на київському атракціоні: стали відомі подробиці про загиблого 20-річного хлопця

Він просто хотів жити й жити повноцінно

У Києві на відомому атракціоні через Дніпро 21 липня обірвався трос, який забрав життя 20-річного хлопця з Вінниці. Роман Борисюк разом із братом Володимиром приїхали до столиці погуляти та відвідати музичний фестиваль.

Про це розповіли рідні загиблого у сюжеті "Сніданок з 1+1". Хлопці приїхали до Києва 20 липня всього на два дні.

"Ми прийшли на Хрещатик, дійшли до арки. Йому сподобався вигляд на Київ дуже", — розповів брат Романа.

Тоді ж юнаки помітили відомий атракціон та вирішили, що прийдуть наступного дня, щоб "пролетіти" на ньому через Дніпро.

"Син каже, що Рома був дуже щасливий. І напевне побачив цей атракціон і це відчуття — волі, життя. І це його і підштовхнуло… Він не шукав драйву, чи якихось екстрим-відчуттів. Він просто хотів жити й жити повноцінно", — розповіла мама загиблого.

Вранці 21 липня брати поснідали на Подолі та вирушили до арки.

"Він часто повторював, що хоче з’їхати там. У нього не було ніякого хвилювання. Він був спокійний. Перед нами мали йти люди, і він сказав, що зараз саме наша черга і не пустив. Можливо, і не ми б їхали", — розповідає Володимир.

Роман і Володимир Борисюки за день до трагедії

Однак доля розпорядилася інакше. Через те, що Володимир був важчим, він розігнався швидше і не побачив, як трос обірвався.

"Я проїхав більш ніж половину, мені здається, і я не пам’ятаю, чи якийсь звук почув. Чомусь опустив голову вниз і побачив, що трос впав у воду. Я сподівався, що це будь-який трос, канат – будь-що, але не Рома. У мене був такий шок. Якихось людей навіть розпитував, хто саме впав. І вже коли дістали трос, там Роми не було", – розповідає Володимир.

Брат загиблого розказав, що на тролеї не було жодної страховки, окрім каски. Також мати Романа підкреслила, що хлопці не підписували жодних документів, які б мали знімати відповідальність із власника атракціону. Перед спуском брати підписали тільки документ про те, що вони ознайомлені із технікою безпеки.

Батьки Романа Борисюка висловили подяку рятувальникам за оперативну роботу, завдяки якій вдалося знайти тіло їхнього сина. Попрощатися з хлопцем прийшло багато людей. Також рідні загиблого зазначили, що представники атракціону досі не зв'язались із ними.

За словами мами, її син був дуже талановитим хлопцем, мріяв про кар’єру програміста і часто замислювався над глибокими філософськими питаннями.

Раніше "Телеграф" писав, що 20-річного хлопця, який впав у воду, коли обірвалася канатна дорога над Дніпром, шукали два дні. Тіло загиблого знаходилося в 30 метрах від берега.