Опасные игры: в Киеве дети прыгали и толкались на крыше многоэтажки (видео)

Дети бегали и толкали друг друга

В Киеве заметили детей, которые играли на крыше многоэтажного дома. Отчаянных детей сняли на видео в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает местный телеграм-канал "Жизнь Оболонь". В опасные игры дети решили играть на 9-этажном доме.

В сети отмечают, что "экстремалы" бегали и прыгали на крыше. Также ребята толкали друг друга, дурачились.

Читатели канала сообщили, что видели этих детей на Оболонском проспекте, 14-Ж.

Общественность просит компетентные организации ограничить доступ на крышу этой многоэтажки, чтобы такие "игры" не повторялись и не привели к трагедии.

Напомним, в Оболонском районе Киева на крыше многоэтажного дома местные жители заметили детей, которые были буквально на краю здания. По всей видимости, двое подростков решили снять интересный контент на экстремальной высоте.

На кадрах видно, что ребята повторяют танцевальные движения и все фиксируют на камеру мобильного телефона. Автор видео предположил, что подростки решили снять "контент" для популярного сервиса TikTok, известного своими трендовыми видео.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве дети полезли на соседний балкон на 16-м этаже, чтобы своровать вещи. Они хотели похитить 3 самоката и зимнюю резину.