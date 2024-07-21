Исчезла не девушка: "Телеграф" узнал детали обрыва канатной дороги в Киеве

Правоохранители сообщили детали о ЧП над Днепром

В Киеве в воскресенье, 21 июля, оборвался трос аттракциона над Днепром. В сети появилась информация, что из-за этого исчезла девушка, но она не подтверждается.

Источники "Телеграфа" в правоохранительных органах говорят, что на канате в момент аварии был мужчина 2004 года рождения. Сообщается, что его зовут Борисюк Р.М. и он родом из Винницы, а в Киев приехал на отдых.

"Сегодня около 13.35, на аттракционе-спуске через реку "Днепр" между Пешеходным мостом и островом "Труханов", оборвался один из 3-х тросов канатного спуска, в результате чего совершавший спуск мужчина упал в воду. В настоящее время установлено, что обрыв троса произошел примерно в 50 метрах от Набережного шоссе", — сказал источник.

Спасатели в настоящее время проводят поиски мужчины. Полицейские по прибытию на место происшествия обнаружили, что аттракцион не работает, а его персонал на месте отсутствует.

Источник отмечает, что правоохранители пытаются выяснить личности работников и руководителя аттракциона.

Как сообщалось ранее, упомянутое выше происшествие произошло около 14:00 воскресенья, 21 июля. После этого в КГГА появилась информация о том, что после обрыва троса в воду упала девушка.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепровском районе Киева автомобиль вылетел с проезжей части, врезался в светофор и перевернулся на крышу.