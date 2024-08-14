Некоторые пациенты уже находятся на ИВЛ: в Киеве стремительно растет заболеваемость COVID-19

Часть заболевших находится в тяжелом состоянии

В столице фиксируется значительный рост количества заболевших коронавирусом. За две недели августа уже заболело 1 283 человека, из них — 174 ребенка.

Также в геометрической прогрессии растет количество госпитализированных, среди которых уже появляются больные, нуждающиеся в аппаратах ИВЛ. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

В Киеве стремительно растет заболеваемость COVID-19. По информации специалистов, в июне в столице было зафиксированно 199 случаев заболеваемости коронавирусом, а в июле — начале августа — 1 660 клинически подтвержденных случаев. Всего же за вторую неделю августа уже успело заболеть 1 283 человека, из них — 174 ребенка.

Валентина Гинзбург отмечает, что в большинстве случаев болезнь протекает без существенных осложнений. Но не смотря на это, в столице уже фиксируются пациенты, нуждающиеся в аппаратах ИВЛ.

На фоне этого специалисты просят киевлян сознательно относиться к своему здоровью и при возникновении первых же симптомов недомогания обращаться за медицинской помощью и сдать тест на COVID-19.

"Больной, который не слишком страдает от симптомов, "списывает" их на усталость, обычный насморк, даже на аллергические реакции из-за цветения амброзии, например. А потому продолжает жить социально активной жизнью, работать, а значит, распространять COVID", — подчеркнула Валентина Гинзбург.

Она призвала пользоваться защитными масками, антисептиками для рук, избегать мест скопления людей, не контактировать с людьми с симптомами простуды и тому подобное.

"Обязательно оставайтесь дома, если чувствуете себя нехорошо. Еще раз напоминаю — даже головная боль, небольшой насморк или общее ухудшение самочувствия могут быть симптомами COVID. Это касается и взрослых, и детей. Протестируйтесь. Обратитесь к врачу. С таким ответственным подходом вы не только обезопасите себя от осложнений болезни, но и не будете подвергать опасности людей вокруг", — отметила Гинзбург.

Напомним, в Киеве наблюдается активизация змей, которых все чаще можно встретить в местах скопления людей. Крупных пресмыкающихся также начали замечать на пляжах и в водоемах.

Специалисты отмечают, что с наступлением тепла змеи действително активизируются и все-чаще покидают свои укрытия. Жителей и гостей Киева, при этом просят сохранять спокойствие и помнить о том, что шанс встретить ядовитую змею в черте города крайне мал.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области началось нашествие ядовитых пауков. Специалисты связывают их появление с глобальным потеплением, ведь теперь им комфортно стало и на северных территориях.