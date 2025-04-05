Путин получит 240 млрд? В ЕС беспокоятся из-за позиции Орбана по санкциям

Уже заговорили о крайних мерах

Возможное блокирование Венгрией продления санкций против России может иметь неприятные последствия. Ведь тогда глава РФ Владимир Путин, скорее всего, получит 240 млрд евро.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргус Цахкн. По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может заблокировать продление санкций против Кремля.

В результате чего срок действия ограничений против России не просто завершится, ведь ЕС будет вынужден разморозить и вернуть Путину около 240 миллиардов евро активов. Однако чтобы не допустить этого, Евросоюз может пойти на крайние меры.

"Однако статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает возможность лишить государство-члена права голоса. Если членство ставит под угрозу безопасность Европы и других членов", — сказал Цахкна.

Отвечая на вопрос, может ли ЕС использовать эту статью против Венгрии, он подчеркнул: "У нас есть такая возможность, и я считаю, что она становится все ближе".

Отмечается, что решение о продлении санкций должно приниматься каждые полгода. Уже в июне 2025 года пройдет очередное заседание с соответствующей повесткой дня.

"Если они (правительство Венгрии — Ред.) заблокируют это в июне, то не только срок действия санкций истечет, мы должны были бы передать Путину 240 миллиардов евро", — сказал министр Эстонии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Венгрии прошли масштабные протесты против Орбана.