Новый штамм Covid-19 уже в Украине: как называется и чем опасен

Штамм требует мониторинга на уровне каждой страны

Коронавирус постоянно мутирует и каждый год появляются новые штаммы болезни. Так, в мире еще весной появились сообщения о новом штамме "FLiRT", происходящем от варианта "Omicron".

В июле в Украине зарегистрировали три случая нового субварианта коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Три случая субварианта коронавируса "FLiRT" обнаружили на прошлой неделе: две в Киеве и один в Ивано-Франковской области. Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет", — отмечает заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Штамм "FLiRT" происходит от варианта Omicron. Из-за специфических мутации в белке-шипе вирус лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа. По словам врачей, "FLiRT" скорее поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже раньше вакцинированные. Однако обретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни, утверждают специалисты.

"ВООЗ пока не дает специфической оценки опасности "FLiRT", однако отмечает, что он нуждается в мониторинге на уровне каждой страны. Имеющиеся исследования показывают, что текущие вакцины, в частности бустеры, остаются эффективными для защиты от тяжелых форм COVID-19, хотя и не могут полностью предотвратить заражение новым штаммом", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что президент США Джо Байден заразился коронавирусом: его врач рассказал о симптомах.