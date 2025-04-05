Сексистский скандал в Украине: легкоатлет Кравчук извинился перед женщинами

Спортсмен не стал усугублять ситуацию и извинился

Украинский легкоатлет, прыгун в высоту Вадим Кравчук извинился перед женщинами за свои неоднозначные слова. Накануне спортсмен угодил в скандал, "отправив" женщин в окопы.

Соответствующий комментарий Кравчук разместил на своей странице в Instagram. Легкоатлет подчеркнул, что просто не правильно выразил свои мысли.

"Хочу извиниться перед всем женским сообществом. Беру ответственность за свои слова и сложившуюся ситуацию.

Мне очень жаль, что произошла такая ситуация насчет моего комментария под постом "Суспільне Спорт", которые впоследствии я удалил. Прошу прощения перед всеми женщинами. Любые слова будут звучать как оправдание, но мое мнение заключалось в том, что сейчас трудно сравнивать мужской футбол и женский, ведь большинство мужчин не имеют возможности участвовать в соревнованиях и тренировках, потому что защищают нашу страну.

При этом женщины вынуждены брать на себя большую часть мужской работы при нынешних реалиях. Я не являюсь сексистом. И мне досадно, что я ошибся в донесении мнения и был резким", — написал спортсмен.

Напомним, сексистский скандал в Украине спровоцировало заявление президента ФК "Ингулец" Александра Поворознюка. Функционер среди прочего заявил, что не понимает женский футбол, а "с красивыми девушками надо делать что-то другое". Кравчук поддержал Поворознюка, однако из-за своей риторики нарвался на критику со стороны Федерации.