В Киеве жестко взялись за должников: в августе воду планируют отключить сотням абонентов

Долг за воду можно реструктуризировать

В компании "Киевводоканал" напомнили абонентам о том, что в случае систематической неуплаты за централизованное водоснабжение и водоотвод должникам будут перекрывать подачу холодной воды. На сегодняшний день задолженность киевлян за потребленные услуги составляет практически 1,5 миллиарда гривен.

Наибольшее количество должников проживает в Днепровском, Деснянском и Соломенском районах столицы. Об этом сообщается на официальной странице КП "Киевводоканал" в Фейсбук.

В столице основательно взялись за должников, которые систематически не оплачивают услуги предоставляемые "Киевводоканалом". К таким абонентам будут применять наказание в виде перекрытия и опломбирования запорной арматуры трубопроводов холодного водоснабжения квартир.

В течение июля уже состоялись отключения по 61 адресу в разных районах города, а общая сумма задолженности этих потребителей составила почти 300 тысяч гривен.

Уже в августе отключения запланированы в разных районах Киева для более чем 400 потребителей, совокупный долг которых составляет более 2 миллионов гривен.

"Киевводоканалом" продолжается практика ограничения водоснабжения в квартирах должников, а с июня 2024 года применяется пеня в случае несвоевременного осуществления платежей за услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу", — говорится в сообщении.

Не смотря на это представители КП отмечают, что "Киевводоканал" не ставит перед собой цель отключить коммунальные услуги для жителей столицы. Перед тем, как выполнить работы по отключению водоснабжения, с потребителями проводится соответствующая разъяснительная работа — должников информируют о наличии задолженности и путях ее погашения.

Одним из самых действенных путей решения проблемы долгов за ЖКХ является заключение договора рассрочки задолженности. Все желающие могут реструктуризировать свой долг за воду, даже в том случае, если сумма окажется достаточно существенной.

"Мы всегда открыты к сотрудничеству, даже с теми потребителями, которые задолжали нам очень существенные суммы. В частности, мы предлагаем реструктуризировать долг, разбив его на посильные ежемесячные платежи на удобный для вас срок", — подчеркнули в компании.

Куда можно обратиться в том случае, если вы хотите заключить договор о рассрочке долга:

прийти по адресу: ул. Электротехническая, 16.

оставить обращение в Viber по следующим номерам телефонов: 067-443-70-71 или 067-443-70-89.

написать письмо с просьбой о реструктуризации долга на электронную почту: [email protected].

Какие документы вам понадобятся:

паспорт владельца/всех совладельцев жилья

карточка налогоплательщика владельца/всех совладельцев жилья

документ, подтверждающий право собственности на жилье

выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество

для неприватизированных квартир — заверенную копию ордера на жилое помещение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в Киеве находятся филиалы "Водоканала". Если у абонентов возникают какие-то вопросы, то они всегда могут самостоятельно посетить специализированные отделения "Киевводоканала" и решить все проблемы на месте.