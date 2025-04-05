Укр

Россияне почти полностью захватили Торецк? Что происходит на самых горячих направлениях (карта)

Автор
Татьяна Крутякова
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Автор
Россияне продвинулись на двух направлениях Новость обновлена 05 апреля 2025, 14:54
Россияне продвинулись на двух направлениях. Фото Коллаж "Телеграфа"

Позиции ВСУ за сутки атаковали 145 раз

Российские оккупационные войска продолжают атаковать фронт, пытаясь прорвать оборону ВСУ. По состоянию на 5 апреля зафиксировано продвижение оккупантов на двух важных направлениях.

Об этом сообщает аналитический портал DeepState. Отмечается, что россияне имели успех на Торецком и Ореховском направлениях.

"Враг продвинулся в Торецке и Малых Щербаках", — говорится в сообщении.

Торецк на карте
Торецк на карте
Малые Щербаки на карте
Малые Щербаки на карте

Анализируя актуальные данные карты боевых действий, можно заметить, что россияне контролируют большую часть Торецка. Однако окраины города в основном в серой зоне с неопределенным статусом.

В то же время Генштаб ВСУ не подтверждает продвижение россиян, отмечая, что в течение 4 апреля позиции украинских бойцов атаковали 145 раз.

"На Ореховском направлении, в районах Малых Щербаков и Степного, захватчики совершили четыре напрасных атаки на позиции наших защитников. На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Крымского, Дачного, Торецка, Леонидовки и в направлении Дилиевки", — говорится в сообщении.

Больше о том, что происходит на фронте рассказываем в материале "Хронология войны — день 1137 года: Украина в трауре, но имеет успехи с оптоволоконными дронами".

Напомним, что ВСУ зашли в Белгородскую область. В Альянсе уже рассказали интересные детали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в НАТО сделали тревожное заявление по поводу российской оккупационной армии и ее количества.

Теги:
#Украина #Карта #Война с РФ #ВСУ