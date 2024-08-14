В киевской кофейне предлагают десерты с экстрактом каннабиса: легально ли это

Не рекомендуется употреблять беременным и детям

Сеть популярных столичных заведений презентовала обновленное меню в которое вошли десерты с каннабидиолом, более известным как CBD. Это непсихотропное вещество содержится в конопле и не вызывает привыкания.

В последнее время CBD приобрело огромную популярность во всем мире — его активно используют в фармацевтике, кулинарии и многих других отраслях. О появлении десертов с экстрактом каннабиса в меню рассказали на официальной странице заведения в соцсети.

В сети киевских кофеен появилось два вида десертов с CBD или непсихотропным экстрактом каннабиса. Таким образом команда заведения хочет помочь своим клиентам справиться со стрессом, снизить тревожность, расслабиться и ощутить ментальное спокойствие.

"В течение трех лет мы с тобой почти ежедневно проживаем эмоциональные качели, время от времени стрессуем и плохо спим из-за фоновой (или громкой и реальной) тревоги. Искали способ поддержать и себя, и тебя, и нашли — чистый изолят каннабидиола, который добавили в новое шоколадное печенье и маракуйевый твинс для двоих", — говорится в сообщении.

Что такое каннабидиол и разрешен ли он в Украине

Каннабидиол — это одно из более 100 химических соединений каннабиса, которое не вызывает привыкания, так как не содержит ТГК — психотротропного вещества. Он является наиболее изученным по сравнению с другими каннабиноидами благодаря многочисленным клиническим и доклиническим исследованиям по всему миру.

CBD в Украине полностью легален с апреля 2021 года. Соответствующая сноска в постановлении Кабмина отмечает: "к веществу изолированного каннабидиола (изолята каннабидиола) этим постановлением меры государственного контроля не устанавливаются".

Вледельцы сети кофеен при этом подчеркивают, что употреблять десерты с CBD не рекомендуется детям, беременным женщинам и тем, кто принимает антибиотики, антидепрессанты, анестетики, антигистаминные, противоэпилептические и противосудорожные средства.

Так выглядит десерт с CBD в столичной кофейне

Напомним, жительница Киева заказала доставку из Тайланда двух килограмм наркотического вещества растительного происхождения, которое было замаскировано под "чай". Она собиралась получить запрещенный товар по почте — в этот момент злоумышленницу и задержали правоохранители.

Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что житель Киева организовал нарколабораторию с миллионными доходами. Злоумышленники килограммами изготавливали амфетамин и затем сбывали его. ОПГ орудовала на территории столицы, а также в Киевской и Винницкой областях.