"Если бы не дети, получила б по морде": полицейская оскорбила ветерана с инвалидностью в Киеве

Полицейская и ее муж попали в громкий скандал в Киеве

В Киеве полицейская нахамила ветерану Павлу Якимчуку, которые получил тяжелое ранение во время боев. Муж правоохранительницы припарковался на месте для людей с инвалидностью, что стало причиной возникновения конфликтной ситуации.

Историей Якимчук поделился в соцсети Facebook. По его словам, инцидент произошел 14 августа возле магазина сети "Эпицентр".

По его словам, он увидел, как водитель легкового автомобиля припарковался на месте для людей с инвалидностью и сделал ему замечание, попросив перепарковать машину на другом месте. Однако в разговор вмешалась его жена, которая ответила военнослужащему в весьма грубой форме.

Женщину быстро вычислили, ею оказалась капитан киевской полиции Орещенко Алена Петровна, о чем сообщил журналист Виталий Глагола.

Это позже подтвердил и сам Якимчук. Он также оставил ссылку на ее профиль в Instagram, но к настоящему моменту он уже не доступен.

17 августа Якимчук сообщил, что был в отделении полиции и давал показания по этому поводу, теперь там проводят служебную проверку. Ветеран добавил, что Орещенко обращалась к нему лично, однако он отметил, что намерен "дожать" ситуацию, поскольку полицейская оказалась "непробиваемой".

Боец ВСУ рассказал, что подобные специальные парковочные места на его опыте оказываются занятыми всегда и часто туда стают люди, которые не имеют на то права. Однако в большинстве случаев водители после разговора с ним просто извиняются и перемещают автомобили. Но здесь ситуация развивалась прямо противоположным образом, поскольку женщина начала его оскорблять как раз после того, как узнала, что у военного больная нога.

"У меня немного сорвало планку, не стал подбирать слова, сказал ей, что если бы не ее дети, то она точно получила бы по морде, несмотря на то, что она женщина", — рассказывает Якимчук.

Напомним, "Телеграф" ранее брал интервью у Якимчука и делился его историей. Он рассказывал о том, как попал на фронт, как освобождал Херсон и как получил тяжелое ранение.