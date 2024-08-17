"Вы все будете в СИЗО": в Украине набирает обороты очередной скандал с ТЦК, о чем идет речь

Ситуация изрядно возмутила украинское сообщество и правозащитников

Адвокаты не должны вмешиваться в процесс мобилизации и прохождения ВВК (военно-врачебная комиссия, но в Украине чаще используется украиноязычная аббревиатура ВЛК — прим. ред.), считают в Волынском областном ТЦК и СП. По мнению руководства учреждения, вмешательство правозащитников якобы может привести к нарушению объективности и независимости обоих процессов.

Такое мнение высказал ТЦК на своей странице в Facebook. Отмечают, что процессы мобилизации и медицинского осмотра должны находиться вне влияния любых внешних лиц или организаций.

"Процедуры мобилизации и медицинского осмотра носят специализированный характер и требуют соответствующих знаний и навыков, которыми обладают уполномоченные должностные лица и медицинские специалисты. Вмешательство адвокатов может привести к нарушению объективности и независимости процесса мобилизации и медицинского осмотра", — говорится в сообщении ТЦК.

Сообщение изрядно возмутило украинское сообщество и, стоит отметить, не безосновательно. Согласно Конституции Украины, каждому гражданину Украины гарантируется право на судебную защиту своих прав и свобод. В то же время предписаниями статьи 59 Конституции Украины определено, что каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что СБУ задержала бориспольского военкома, а кроме него еще и несколько киевских. По предварительной информации, военком из Борисполя якобы обвиняется в статьях 114-1 — противодействии ВСУ и 369-2 — злоупотреблении влиянием.