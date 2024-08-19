Местами облачность и до +34 градусов днем: погода в Киеве в начале недели

В такие дни лучше одевать легкую одежду и пить как можно больше воды

В начале текущей недели в столице Украины прогнозируется высокая дневная температура и преимущественно ясная погода. Хотя иногда будет облачность, но дождя не ожидается.

Как информирует ресурс Meteofor, город на днях прогреется до максимальных +34 градусов. Ночью же показатели термометров будут находиться в коридоре +20…21 градуса.

В ночные часы понедельника, 19 августа, на небе держалась небольшая облачность, однако уже утром-вечером ожидается ясная погода. Днем температура воздуха прогреется до +34 градусов, а ночью охладилась до +20 градусов. Максимальная сила ветров прогнозируется в начале вторых половины суток – умеренные 6 м/с.

Вторник, 20 августа, также ожидается жарким и безоблачным. Дневная температура повысится до +34 градусов. Ночью столбики термометров упадут до +21 градуса. Мощность ветров будет колебаться от тихих 1 м/с до легких 3 м/с.

На следующий день, 21 августа, погода будет подобна вторнику — солнце и высокая температура. В течение второй половины среды предполагается небольшая пасмурность. Показатели термометров днем повысятся до +33 градусов, а ночью опустятся до +21 градуса. Сила ветров не будет выше слабых 4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что метеоролог и телеведущая Наталья Диденко рассказала, сколько еще будет держаться жара в Украине.