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Укрзализныця попала в "туалетный скандал", что происходит под Киевом

Автор
Тая Белан Тая Белан
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Проблемы произошли на станции Вишневое
Проблемы произошли на станции Вишневое. Фото Колаж Телеграфу

Пассажиры годами жаловались на ненадлежащее состояние туалета

В городе Вишневое под Киевом развернулся настоящий "туалетный скандал". Три года местные жители и пассажиры жаловались на ужасное состояние туалета на железнодорожной станции. Ситуация получила огласку в соцсетях, где граждане обращаются непосредственно к руководству Укрзализныци.

Один из активных участников дискуссии эмоционально высказался в Facebook: "Хочется все-таки чтобы что-то сдвинулось с места. Маленькая проблема, которая длится уже три года. Много я писал по форумам. О туалете на ст.Вишневое. Возле Киева. 10 мин. Просто почему в Броварах каждое утро вымыт туалет.

Фото жалобы на условия уборки на вокзале Укрзализныци
Фото пользователей Facebook

Граждане сравнивали ситуацию с другими станциями, в частности, в Броварах, где, по их словам, санитарные условия значительно лучше. Они обращаются к руководителю пассажирского направления УЗ Александру Перцовскому: "Не подумайте, что я разгоняю "зраду", но по станции Вишневое никак не могут сделать туалет для пассажиров. Почему-то без вынесения этого, слишком важного вопроса, в публичную плоскость и тегание Вас ничего не получится".

"Телеграф" решил обратиться непосредственно в АТ "Укрзализныця" с просьбой объяснить причину игнорирования многочисленных жалоб.

— Относительно туалетных помещений, расположенных на привокзальной площади на станции Вишневое, сообщается, что на сегодняшний день они находятся в надлежащем санитарно-эстетическом состоянии. В туалетах была проведена уборка, вывезены бутылки и другой мусор, который пассажиры, к сожалению, оставили здесь после себя, — заверила прессслужба.

Как рассказали "Телеграфу" очевидцы, вскоре после нашего обращения в туалете действительно помыли пол, обработали поверхности хлоркой и установили мусорные урны. Однако уборка носила скорее косметический характер, поскольку ассенизаторы так и не откачали все содержимое выгребной ямы, так что это лишь вопрос времени, когда вокзальный туалет в многолюдном месте будет снова переполнен и станет непригодным для посещения.

Теги:
#Киев #Скандал #Укрзализныця #Вокзал #Поезда #Вишневое