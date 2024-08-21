Укрзалізниця потрапила в "туалетний скандал", що відбувається під Києвом

Пасажи роками скаржилися на неналежний стан вбиральні

У місті Вишневе під Києвом розгорнувся справжній "туалетний скандал". Три роки місцеві жителі та пасажири скаржилися на жахливий стан вбиральні на залізничній станції. Ситуація набула розголосу в соцмережах, де громадяни звертаються безпосередньо до керівництва Укрзалізниці.

Один з активних учасників дискусії емоційно висловився у Facebook: "Хочеться все-таки щось зрушити з місця. Маленька проблема. Яка тягнеться вже три роки. Багато я писав по форумах. Про туалет на ст.Вишневе. Біля Києва. 10 хв. Просто чому в Броварах кожен ранок вимитий туалет. А тут…".

Фото користувачів Facebook

Громадяни порівнювали ситуацію з іншими станціями, зокрема, в Броварах, де, за їхніми словами, санітарні умови значно кращі. Вони звертаються до керівника пасажирського напрямку УЗ Олександра Перцовського: "Не подумайте, що я розганяю зраду, але по станції Вишневе ніяк не можуть зробити туалет для пасажирів. Чомусь без винесення цього, занадто важливого питання, у публічну площину і тегання Вас, нічого не вийде".

"Телеграф" вирішив звернутися безпосередньо до АТ "Укрзалізниця" з проханням пояснити причину ігнорування численних скарг.

— Стосовно туалетних приміщень, розташованих на привокзальній площі на станції Вишневе, повідомляється, що на сьогодні вони знаходяться в належному санітарно-естетичному стані. У вбиральнях було проведено прибирання, вивезено пляшки та інше сміття, яке пасажири, на жаль, залишили тут після себе, — запевнила пресслужба.

Як розповіли "Телеграфу" очевидці, незабаром після нашого звернення у вбиральні дійсно помили підлогу, обробили поверхні хлоркою і встановили урни для сміття. Проте прибирання носило радше косметичний характер, оскільки асенізатори так і не відкачали весь вміст вигрібної ями, тож це лише питання часу, коли вокзальний туалет у велелюдному місці буде знову переповнений і стане непридатним для відвідування.